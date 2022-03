Semana dedicada à solidariedade e inclusão mobiliza JSD/Madeira

A Juventude Social-Democrata da Madeira dedicará a partir de hoje e durante uma semana (14 a 18 de Março) aos temas da solidariedade e inclusão. Iniciativa que de acordo com Bruno Miguel Melim, líder da estrutura da JSD, se justifica pelas circunstâncias recentes que o mundo, de forma geral, tem vindo a atravessar.

“Num tempo em que ainda curávamos as cicatrizes provocadas por uma pandemia, em que houve perdas de rendimentos, confinamentos e limitações ao normal desenvolvimento das atividades laborais das famílias madeirenses, eis que vivemos agora um período de guerra na Europa que exigirá, ainda mais, a vitalidade e resiliência do setor social”, frisa.

Para o também deputado à Assembleia Legislativa Regional, o sector social tem um papel importante, de forma transversal, na vida das famílias madeirenses pelo que o ciclo de ações tem duas verdadeiras motivações “sendo a primeira a necessidade de destacar e reforçar o papel das instituições na sociedade e na vida dos madeirenses e, num segundo momento, perceber o momento do setor social em virtude da situação pandémica a que assistimos nos últimos dois anos.

Nesta segunda vertente procuraremos perceber também a mobilização do setor social para a questão da Guerra da Ucrânia, nomeadamente, através das ações de sensibilização e recolha de bens a serem entregues aos refugiados assim como ao Povo da Ucrânia” situação a que, segundo o jovem dirigente, a JSD também se associou através das estruturas das locais da Ribeira Brava, Porto Moniz e Funchal.

Os “trabalhos” desta semana arrancam com uma iniciativa no Banco de Sangue do Hospital Dr. Nélio Mendonça à luz de um protocolo celebrado entre o Banco de Sangue e a JSD em 2016 com o intuito claro de, apesar dos tempos conturbados em que vivemos, relembrar como é fundamental a dádiva de sangue recorrente como forma de reforçar a “ eficiência, disponibilidade e capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde, num gesto que custa muito pouco, mas que faz a diferença na vida dos cidadãos”, reforça o líder da JSD/Madeira.

Do restante plano de ações constam ainda uma reunião com a Santa Casa da Misericórdia de Machico, uma visita à ADENORMA- Associação de Desenvolvimento da Costa Norte, à Unidade de Alzheimer “o Dragoeiro”, ao Departamento de Inclusão e da Pessoa com Deficiência e, por fim, à Associação “Onda Solidária.”

As instituições escolhidas, segundo Bruno Miguel Melim, “observaram um critério de descentralização do papel e do trabalho social das instituições nos diferentes concelhos da nossa Região Autónoma permitindo que dentro da temática principal pudéssemos abordar diferentes valências desta área, desde a ajuda em contexto de promoção e solidariedade em áreas como a Saúde, ajuda alimentar e o papel social das instituições, a inserção e apoio aos idosos em situação de institucionalização, bem como as respostas diferenciadas que o modelo social se propõem para atenuar o “inverno demográfico” em que estamos mergulhados, as preocupações e dificuldades sentidas por crianças e jovens ao longo do seu crescimento e formação e a sua inserção na vida em comunidade”.

Todas estas iniciativas vão ao encontro de uma preocupação comum “sendo interclassistas por natureza, queremos afirmar a Madeira como uma terra de oportunidades no presente e no futuro. Para tal, ninguém pode ser deixado para trás” remata assim Bruno Miguel Melim.