Mais do que tratar doentes a Casa de Saúde São João de Deus refaz vidas, enaltece José Manuel Rodrigues

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira agradeceu esta terça-feira, 8 de Março, o trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde São João de Deus em prol do bem-estar dos madeirenses e porto-santenses. “Para além de tratar dos doentes, foram refeitas vidas”, reforçou José Manuel Rodrigues.

As palavras foram proferidas durante a cerimónia de homenagem aos colaboradores que completam 25 anos de Serviço Hospitaleiro na Instituição. Como presidente do Parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues deixou “um enorme obrigado, em nome do povo da Madeira e do Porto Santo”, salientando que a “instituição muito tem feito pelas populações da Madeira e do Porto Santo, sobretudo pelos mais desfavorecidos e vulneráveis”.

A Casa de Saúde São João de Deus festeja hoje a solenidade do seu fundador. Criada em 1922, assiste actualmente todas as pessoas do sexo masculino do arquipélago e outras que se encontrem a residir temporariamente, ou de visita. Presta também apoio a pessoas do sexo feminino no Centro de Recuperação Alcoologia S. Ricardo Pampuri e Unidade de Cuidados Integrados Gerais.

O Presidente do Parlamento madeirense fala de um “verdadeiro exemplo de como uma instituição de solidariedade social, com o apoio das instituições públicas, pode estar junto das populações”.

O quadro de pessoal é composto por cerca de 200 colaboradores, entre técnicos e não técnicos. A Casa de Saúde São João de Deus dispõe de 300 camas distribuídas por várias unidades: Unidade de Agudos, Centro de Alcoologia, Unidades de Reabilitação Psicossocial, Unidades de evolução prolongada, Unidade de Psicogeriatria e Unidade de Cuidados Continuados Gerais, e ainda possui uma Residência Autónoma de Saúde Mental.

“Esta instituição nunca se fechou sobre si própria. Soube sempre atender aos problemas sociais que foram surgindo na comunidade madeirense, tentando encontrar respostas”, vincou José Manuel Rodrigues, destacando ainda a diversificação de serviços, para além da saúde mental, área de acção que esteve na génese do projecto de solidariedade social iniciado há precisamente 100 anos.