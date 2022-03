Pedro Calado enaltece "o papel que a mulher tem tido na nossa sociedade"

O presidente da Câmara Municipal do Funchal assinalou o Dia Internacional da Mulher, com uma visita ao Centro Comunitário da Quinta Josefina, na freguesia de Santo António.

Pedro Calado enalteceu o papel que a mulher tem tido na nossa sociedade, realçando que “se houve muito equilíbrio na sociedade durante muitos anos deveu-se ao trabalho da mulher”.

O autarca manifestou satisfação pelas diversas atividades destinadas às mulheres nos centros comunitários do Funchal e anunciou que um dos desafios da CMF e da Sociohabitafunchal, na pessoa de Augusta Aguiar que administra esta empresa municipal, é dar outra dinâmica através da implementação de novos projetos nos centros comunitários e nos bairros sociais, em conjunto com as juntas de freguesia.

“É um orgulho ver os vossos trabalhos, o vosso entusiasmo e tudo faremos para manter estas atividades e desenvolver outras. Neste momento estamos muito focados nas pessoas, na melhoria das condições de vida da população em situação de vulnerabilidade económica, social e pessoal. Queremos esbater essas desigualdades, criar oportunidades novas e melhores para que possam ter mais qualidade de vida”, salientou Pedro Calado.

Acompanhado de Augusta Aguiar, Administradora da Sociohabitafunchal e do Presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Ilídio Castro, o presidente da autarquia assistiu à atuação do grupo de Danças de Roda da Quinta Josefina que interpretou o tema “Aldeia da Roupa Branca”. O grupo é constituído por 15 elementos maioritariamente do género feminino.

No final e de forma simbólica, Pedro Calado homenageou as mulheres oferecendo uma flor a cada uma das presentes. Uma tarde marcada por momentos de convívio, palavras de gratidão e elogiosas a todas as mulheres, mas também aos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento das atividades nos centros comunitários.