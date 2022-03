Férias impedem comparência de Miguel Albuquerque na reunião do Conselho de Estado

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, confirmou hoje que não vai participar na próxima reunião do Conselho de Estado, marcada para o dia 14 de Março.

"Não vou estar presente, porque vou tirar férias. Tenho de tirar uma semana de férias e não vou estar na reunião de segunda-feira. Já informei o senhor Presidente da República desse facto", afirmou.

Recorde-se que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou a reunião do Conselho de Estado, no Palácio da Cidadela, em Cascais, às 15h00, "com um único ponto da ordem de trabalhos: a situação na Ucrânia". Na passada quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa, também já tinha comunicado aos jornalistas que ponderava convocar o seu órgão político de consulta para uma "eventual tomada de posição adicional de Portugal", em relação à ofensiva russa militar na Ucrânia.

O Conselho de Estado reuniu pela última vez a 3 de Novembro, do ano passado, com duas reuniões seguidas: a primeira com Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), e a segunda para discutir a dissolução do parlamento, na sequência do chumbo do Orçamento.