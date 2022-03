UMa lança MBA pioneiro em Gestão de Empresas Turísticas

Numa altura em que o turismo inicia a sua recuperação do impacto da pandemia Covid-19 e onde o conhecimento, o planeamento e a estratégia são palavras-chave para o sucesso empresarial do setor turístico, a Universidade da Madeira (UMa), através da Faculdade de Ciências Sociais, vai lançar o seu primeiro MBA em Gestão de Empresas Turísticas.

O MBA é dirigido a profissionais experientes que desejem adquirir e atualizar conhecimentos e competências necessárias ao exercício da função de gestão e direção de organização de turismo, a quadros superiores da Administração Pública inseridos na gestão do turismo e que desejem atualizar-se, mas também a recém-licenciados que pretendam iniciar a sua atividade neste setor e a titulares de diplomas universitários com ou sem experiência no setor, que pretendam centrar a sua carreira profissional no turismo.

Com início marcado para abril de 2022, este curso visa contribuir para a melhoria e alargamento do espaço de oferta existente no sistema de formação de nível superior em Turismo na RAM e em Portugal. É reconhecido pelo Secretaria Regional de Turismo e Cultura, pela ACIF-CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal e pela Ordem dos Economistas como iniciativa de relevância na área da formação em turismo.

Para tal, vai contar com uma equipa docente altamente qualificada, muitos oriundos do setor e contando com longos anos de experiência de gestão em cargos de topo, permitindo seguir um modelo orientado para as empresas, sem nunca perder a substância académica que dá aos estudantes o cocktail certo entre a disciplina, a metodologia e a aplicação das temáticas quer ao nível empresarial, quer ao das demais organizações.

O programa deste MBA está estruturado em dois semestres: de abril a junho e de outubro a dezembro, totalizando a carga horária de 320 horas. Ao longo dos dois semestres, a UMa compromete-se a dotar os estudantes das melhores práticas e tendências nas áreas das finanças, Estratégia e Marketing e Liderança.

Além das atividades curriculares, este programa prevê também a realização de pequenos sub-módulos de curta duração, para o desenvolvimento de competências de negociação, comunicação, espírito de iniciativa empresarial, gestão em equipa, e metodologias de investigação em gestão, e de seminários de liderança e Gestão (vital topics) em colaboração com conhecidos empresários, que vão permitir projetar os discentes nas suas próprias iniciativas empreendedoras, das quais muito necessitamos para ajudar a região a recuperar da periclitante situação económica em que nos encontramos.