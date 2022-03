Gestão eficiente da água motiva pós-graduação de projecto Paradox

Nos dias 8 e 9 de Março realizou-se a primeira reunião do Projeto Paradoz - Innovative Training Approach in the Technology-Assisted Environment for Water Management, na cidade de Santa Cruz de Tenerife, financiado pelo Programa ERASMUS+.

A água é um recurso único e limitado, a potencial escassez de água existe, pelo que um abastecimento de água de boa qualidade é uma preocupação constante. Na Europa, o público espera que a ciência e a tecnologia de gestão da água sejam incorporadas em políticas eficazes para ajudar a minimizar ou compensar impactos adversos.

Existe uma necessidade proporcional de educar os decisores e partes interessadas sobre os potenciais benefícios derivados da aplicação de tais avanços. Tais esforços educacionais são necessários para integrar melhor a ciência, a tecnologia e a política da água, a fim de se fazer melhor uso da água disponível.

O Paradox tem como objetivo principal a criação de conteúdos formativos /educacionais para uma Pós-Graduação sobre a Gestão Eficiente da Água. O efeito prático é a aplicação de uma abordagem de formação inovadora, para a gestão da água, a fim de reduzir os atrasos na implementação experimental em toda a Europa.

O programa de formação tem sido desenvolvido por parceiros do Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Estónia, Roménia e Grécia, dos quais a ACIF-CCIM é a única entidade que representa Portugal e que tem como principal missão a divulgação dos resultados do Projeto.