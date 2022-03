Docentes da escola do Campanário participam em curso Erasmus + em Budapeste

No âmbito do projecto europeu ERASMUS + KA1 “AGE”, na semana de 21 a 25 de Fevereiro, as docentes Carla Coutinho e Graça Dias, da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, no Campanário, frequentaram o curso estruturado 'Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development', que teve lugar em Budapeste, na Hungria.

Este curso teve como objectivo dotar as docentes com diferentes técnicas e actividades na área da educação positiva de modo a estarem mais aptas a intentarem as habilidades básicas de resolução de problemas e criar uma atmosfera que amplie a aprendizagem, pelo estímulo à cooperação, responsabilidade e o respeito mútuo de forma didáctica e envolvente. Além disso, esta formação visava a promover o bem-estar e a felicidade numa perspectiva holística, essencialmente, em contexto de sala de aula, de forma a incutir conhecimentos e capacidades no campo das aprendizagens ao longo da vida.

Durante o curso as professoras partilharam e praticaram momentos de Mindfulness com o intuito de auferir de técnicas por forma a motivar e aprimorar a atenção/concentração dos alunos. Durante a estada em Budapeste, as docentes tiveram, ainda, a oportunidade de apresentar a sua escola e dar a conhecer o país e a cidade de onde eram provenientes.