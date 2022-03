Filmagens para serie 'Os Abandonados' começam amanhã no Porto Santo

As filmagens para série histórica ‘Abandonados’, da RTP, vão ter início nesta segunda-feira, 14 de Março, na ilha do Porto Santo, isto se as condições atmosféricas o permitirem, uma vez que o arquipélago da Madeira está sob diversos avisos meteorológicos, motivados pela tempestade 'Célia'.

O elenco da série do realizador português Francisco Manso é composto por várias figuras sonantes do teatro e das novelas portuguesas, como é o caso de Virgílio Castelo.

O actor português chegou ontem ao Porto Santo, onde ao DIÁRIO admitiu que nunca ter pensado em "filmar à ilha do Porto Santo", destacado ter sido uma "boa novidade". Na sua primeira viagem à ilha, Virgílio Castelo disse ser “uma agradável surpresa pois vai ser uma dupla estreia”.

As filmagens vão iniciar-se amanhã na zona da Serra de Fora, perto do famoso restaurante 'Teodorico'.

Nesta série, participam alguns dos mais conhecidos actores portugueses, como Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Vitor Norte, Virgílio Castelo, Maya Booth, entre outros.

'Abandonados' é uma série que retracta a Segunda Guerra Mundial, a ocupação nipónica de Timor-Leste e a resistência que o exército japonês encontrou, dos que não se renderam aos ocupantes, infligindo as primeiras derrotas ao exercito japonês na sua marcha triunfal até aos confins do Pacifico.

As filmagens da série decorrem por toda a ilha entre até 5 de Maio, sendo a primeira parte realizada no Porto Santo entre os dias 14 e 27 de Março.