O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir aviso vermelho para agitação Marítima na costa norte da Madeira e Porto Santo.

O serviço nacional meteorológico já havia emitido aviso laranja para a Região tendo agora elevado o mesmo para vermelho, correspondente a situação meteorológica de risco extremo.

O aviso vermelho vai vigorar entre as 12 e as 15 horas de segunda-feira, 14 de Março, estando previstas ondas de noroeste com 7 a 8 metros, que poderão atingir 12 a 14 metros de altura máxima.

O Arquipélago da Madeira está, até terça-feira, sob diversos avisos meteorológicos, relativos a agitação marítima, precipitação, vento, neve e tempo frio, motivados pela tempestade 'Célia'.