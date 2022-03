D. José Ornelas disponível para escutar, conhecer e servir

O madeirense D. José Ornelas manifestou hoje disponibilidade para escutar, conhecer e servir a diocese de Leiria-Fátima. Sobretudo porque ocorre num contexto em que “muitos acham que a Igreja envelheceu, que não tem futuro, e parecem fazer cálculos de uma contagem decrescente para o fim". "Vivemos num tempo novo e com antigos e novos desafios”., alerta. E porque acredita numa” possibilidade de transformação do hoje e do futuro”, assume haver uma atitude que é pedida a todos, “a de alguém que tem lucidamente sede e vontade de futuro e que adere ao sonho de Deus, tornando-o realidade no coração, na mente e nas atitudes, para que possa acontecer quando Deus quiser”.

Na homilia proferida na tomada de posse, o bispo madeirense garante chegar de Setúbal, sua anterior diocese, “com muita liberdade, disponibilidade e esperança, para continuar aqui o ministério episcopal, que iniciei em terras entre Tejo e Sado, procurando imitar e exprimir o amor que todos recebemos do Senhor”.

Garante não trazer agenda nem programa feitos, mas sim um sonho, “aquele para o qual o Papa Francisco convocou toda a Igreja em processo sinodal: a reunião de irmãos e irmãs, que se colocam à escuta da Palavra de Deus e do seu Espírito, para formarem uma Igreja em comunhão apesar da diversidade dos que a compõem; uma Igreja de participação ativa de todos, segundo os carismas e funções de cada um; uma Igreja em saída missionária, próxima dos mais fragilizados e excluídos da terra, acolhedora do estrangeiro e do que é diferente, como sinal e laboratório de um mundo melhor”.

“Ao entrar nesta veneranda e secular catedral, Igreja-Mãe da Diocese de Leiria-Fátima, dou graças a Deus que, através do Papa Francisco, aqui me envia em missão, como Bispo. Quero responder a este chamamento reafirmando o meu propósito de, com todos vós, procurar o bem desta Igreja, escutando o Espírito do Senhor Jesus, nosso Bom Pastor. Que seja Ele a guiar sempre os nossos passos, na escuta da sua Palavra, na comunhão fraterna e no serviço aos irmãos, particularmente aos que mais precisam de ajuda, e no anúncio do Seu Evangelho a quantos O não conhecem”, reafirmou D. José.

Leia aqui a homilia na íntegra.