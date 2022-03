Roma, de José Mourinho, começa ataque aos 'quartos' em Arnhem

A Roma, orientada pelo treinador português José Mourinho, inicia na quinta-feira o 'ataque' aos quartos de final da estreante Liga Conferência Europa em futebol face ao Vitesse, em Arnhem, numa eliminatória em que é clara favorita.

No GelreDome, a formação italiana, quinta classificada da Serie A, apresenta-se para a primeira mão dos oitavos de final num bom momento, com dois triunfos consecutivos, quatro jogos sem perder e apenas uma derrota nos últimos nove encontros em todas as competições.

O 'onze' de José Mourinho é um dos grandes candidatos à vitória na primeira edição da nova prova da UEFA, a terceira da hierarquia, na qual já sofreu, no entanto, a maior derrota da temporada, um inimaginável 1-6 no reduto do Bodo/Glimt.

Apesar desse desaire e de também não ter batido em casa os noruegueses (2-2), a Roma somou triunfos nos outros quatro jogos e conquistou o Grupo C, o que lhe permitiu saltar diretamente para os oitavos de final.

Pela frente, os transalpinos vão ter o sexto classificado da Eredivisie, que ficou no segundo lugar do Grupo G, atrás do Rennes e, surpreendentemente, à frente do Tottenham -- era um dos favoritos e foi eliminado -, e bateu os austríacos do Rapid Viena (1-2 fora e 2-0 em casa) no 'play-off' de acesso aos 'oitavos'.

A Roma, na qual alinha o médio internacional português Sérgio Oliveira, emprestado pelo FC Porto, é, ainda assim, clara favorito, numa época em que tenta o segundo troféu europeu, após a longínqua vitória na Taça das Cidades com Feiras de 1960/61.

Depois dessa conquista, a formação da capital italiana falhou por pouco a vitória na Taça dos Campeões de 1983/84, perdida em casa para o Liverpool, nos penáltis, e, mais recentemente, em 2017/18, chegou às meias-finais da 'Champions'.

Ainda assim, está em 'branco', no que respeita a conquistas, desde a vitória sobre o Inter Milão (2-1) na final da Taça de Itália de 2007/08, sendo que não conquista a Serie A desde 2000/01, época do terceiro título nacional da sua história.

Em 2021/22, não está, novamente, na luta pelo cetro e caiu nos quartos de final da Taça de Itália, pelo que a sua grande possibilidade de conquistar um cetro é a Liga Conferência Europa, que seria novo marco também na carreira do técnico luso.

Vencedor de duas edições da Liga dos Campeões (2003/04, pelo FC Porto, e 2009/10, pelo Inter Milão), uma Taça UEFA (2002/03, pelo FC Porto) e uma Liga Europa (2016/17, pelo Manchester United), Mourinho soma 25 títulos, mas já nada vence desde o sucesso europeu pelos 'red devils' (2-0 ao Ajax, na final).

Para já, é preciso bater o Vitesse, nuns 'oitavos' de final que contam com mais três equipas dos Países Baixos, entre as quais o PSV Eindhoven, que o Benfica eliminou no 'play-off' da 'Champions' (2-1 em casa e 0-0 fora).

Os campeões europeus de 1987/88, precisamente às custas dos 'encarnados' (0-0 após prolongamento e 6-5 nos penáltis, em Estugarda), defrontam o Copenhaga, com primeira mão em casa.

Com começo em reduto alheio, o Feyenoord, também já vencedor da Taça dos Campeões Europeus (1969/70), mede forças com os sérvios do Partizan, enquanto o AZ Alkmaar defronta os noruegueses do Bodo/Glimt, os 'tais' do 6-1 à Roma.

Quanto aos outros confrontos destaque para o que coloca frente a frente o Leicester, o outro clube do 'top 4' presente nos 'oitavos', aos franceses do Rennes, com primeira mão em Inglaterra.

Por seu lado, o PAOK enfrenta o Gent, o Slavia Praga joga com o LASK e o Marselha é adversário do Basileia.