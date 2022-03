Chega ao fim o XX Congresso do PS-Madeira.

Neste momento, após aos discursos de José Luís Carneiro, secretário-geral-adjunto do PS-Nacional, e do novo presidente do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, ouve-se a Internacional Socialista e os hinos do partido, da Região e do País.

Enquanto os congressistas vão convivendo pela ultima vez, neste Congresso, as pessoas vão se despedindo e os convidados vão reagindo ao que ouviram.