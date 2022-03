Votações abrem segundo dia do Congresso

Estão abertas as urnas do XVIII Congresso do PSD-M. Até às 11 horas os militantes social-democratas podem fazer fila para votar para os três órgãos do partido (Mesa do Congresso, Conselho Regional e Conselho de Jurisdição), como de resto já acontece.

Tal como o DIÁRIO avançou João Cunha e Silva e Rui Abreu voltam a ser presidentes enquanto Miguel de Sousa está no topo da lista dos 71 vogais.

Logo depois do acto seguir-se-á a contagem dos boletins de voto, proceder-se-á à tomada de posse e, finalmente os discursos de encerramento da sessão magna com Rui Rio, líder nacional e Miguel Albuquerque, presidente do PSD-M a fechar mais um Congresso.

Em 11 de Fevereiro, Miguel Albuquerque foi reeleito presidente da estrutura regional do partido, em eleições directas nas quais era o único candidato, com 2.370 votos, num universo de 2.410 votantes

Desde que assumiu a chefia do partido, Miguel Albuquerque foi sempre o único candidato à presidência da Comissão Política nas eleições internas, obtendo 98,2% dos votos em 2016, 98,4% em 2018, 87,3% em 2020 e 98,3% em 2022.

Entretanto na sala fazem-se os ensaios de som dos hinos da Região e Nacional