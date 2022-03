Sérgio Gonçalves pede salva de palmas "pela Ucrânia, pela Humanidade e pela Paz"

É a primeira referência, logo após aos cumprimentos e agradecimentos internos, de Sérgio Gonçalves no seu discurso de encerramento do XX Congresso regional do PS: "Pela Ucrânia, pela Humanidade e pela Paz, peço-vos uma salva de palmas".

"Vivemos tempos em que a sombra de uma guerra inútil e vã rouba a vida a milhares de pessoas. Pessoas como nós. Não pensemos que é uma guerra distante. Não é."

O novo presidente do PS deixa um alerta: "Não pensemos que é uma guerra que não nos diz respeito. Porque não o é. É uma agressão maléfica e cruel, que resulta no apagar do valor mais importante da humanidade. A vida humana."

Sérgio Gonçalves contou uma experiência pessoal relacionada com a Ucrânia: "Há precisamente quinze dias estive numa iniciativa do PS em Santa Cruz com a Oksana, uma ucraniana radicada na Madeira."

"O seu comovido relato transportou-nos a todos para um cenário que, para a família e amigos da Oksana, é bem real. Num instante, tudo mudou. O quotidiano que conheciam transformou-se drasticamente."

"Passaram de ir buscar os filhos à creche, de ir passear os animais de estimação, de sair à noite para um jantar com amigos. Para, num dia, num sopro, deixaram de viver como com a pacatez e tranquilidade de uma vida normal."

"Vamos juntos homenagear estas bravas mulheres e homens da Ucrânia, mas também aqueles que na Rússia combatem o regime de Putin e quem por uma guerra vã morrem caem campo de batalha."

"Pela Ucrânia, pela Humanidade e pela paz peço-vos uma salva de palmas."