Sindicato dos Professores da Madeira promove evento para ajudar vítimas da guerra na Ucrânia

O Sindicato dos Professores da Madeira promove amanhã um evento solidário, intitulado 'Unidos pela Paz', com vista à recolha de donativos que serão entregues a uma ONG que se encontre no terreno, no apoio directo às vítimas da guerra na Ucrânia.

O evento contará com a participação de mais de 20 artistas de diversas nacionalidades, que apresentarão um programa cultural diverso: música, dança, poesia e artesanato ucraniano.

A iniciativa decorrerá amanhã, dia 13 de Março, entre as 16h00 e as 17h30, no auditório do SPM, sito à Calçada da Cabouqueira, Funchal.