Sofreu acidente, caiu e foi transportado ao hospital

Um homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na madrugada desta quarta-feira, depois de ter sofrido um acidente de viação no Imaculado Coração de Maria, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, a vítima terá saído do veículo pelos seus próprios meios mas sofreu uma queda de seguida e ficou com um corte no couro cabeludo.

Foi mobilizada uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa para o local que o transportou para o hospital.