Associação Vespas Maradas prepara segunda concentração nacional na Madeira

A Associação Vespas Maradas esteve presente, no passado fim de semana, na Assembleia Geral do Vespa Clube de Portugal, reunião que elegeu uma nova direcção para o biénio 2022/2023.

Foi a primeira vez que a associação madeirense, criada em Junho de 2019, marcou presença nesta assembleia, onde se fez representar por Luís Abreu, presidente da 'Vespas Maradas', Hugo Fernandes, vice-presidente, e Miguel Coutinho, presidente da mesa da Assembleia.

Esta reunião que decorreu em Lousã, no passado dia 5 de Março, juntou membros de 35 clubes e associações de vários pontos do país e serviu ainda para delinear estratégias para a promoção da marca 'Vespa' e outras actividades.

A Associação Vespas Maradas aproveitou para apresentar e promover a 2.ª concentração nacional "Madeira a Vespar 2022", que terá lugar nos dias 7, 8 e 9 de Outubro.

A primeira concentração juntou dezenas de entusiastas das Vespas, muitos deles vindos do território continental com as suas motos, e contribuiu para a promoção do mototurismo na Região.