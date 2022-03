ARM associa-se novamente ao movimento 'H2OFF - Hora de fechar a torneira!'

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) associa-se, uma vez mais, ao movimento 'H2OFF - Hora de fechar a torneira!'.

Esta iniciativa da APDA – Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, e respectiva Comissão Especializada de Comunicação e Educação Ambiental, regressa pelo segundo ano consecutivo no Dia Mundial da Água, celebrado a 22 de Março, para apelar à utilização consciente deste recurso finito.

O desafio feito a toda a comunidade é simples: fechar a torneira entre as 22h00 e as 23h00 do dia 22 de Março, num gesto deliberado e consciente para um futuro mais sustentável.

A ARM apela para que todos se juntem ao movimento H2OFF - Hora de fechar a torneira!, e partilhem também esta iniciativa.