Ministro dos Transportes da Argélia demitido por "má conduta" nas suas funções

O Presidente da Argélia, Abdelmadjid Teppboune, demitiu ontem o seu ministro dos Transportes, Aissa Bekkai, alegando uma "grave má conduta" no exercício das suas funções, mas sem especificar mais detalhes, noticia a agência AFP.

De acordo com a mesma fonte, o ministro das Obras Públicas, Kamel Nasri, assume a pasta dos Transportes.

A demissão de Aissa Bekkai surge um dia depois de o Ministério dos Transportes ter anunciado mais de 100 voos adicionais da companhia nacional Air Algérie no estrangeiro, a partir de 15 de março, situação que surge após uma forte redução das rotas aéreas no âmbito das restrições relacionadas com a pandemia da covid-19.

Até ao momento, não houve qualquer explicação de fonte oficial sobre a natureza da "grave má conduta" atribuída ao ministro.

Aissa Bekkai, de 57 anos, era ministro dos Transportes desde julho de 2021, sendo que anteriormente tinha exercido o cargo de ministro Delegado do Comércio Externo durante o primeiro Governo da Presidência de Tebboune, nomeado em janeiro de 2020.

Em janeiro de 2021, Abdelmadjid Teppboune demitiu o antecessor de Bekkai no Ministério dos Transportes, Lazhar Hani, bem como o diretor-geral da Air Algérie por aprovarem importações proibidas.

Tratava-se de fornecimentos relacionadas com a atividade de 'catering' a bordo, numa altura em que a companhia aérea estava parada devido à covid-19 e estava em dificuldades financeiras.