Invasão vai carimbar queda de Putin "num ou dois anos"

A invasão da Ucrânia vai carimbar a queda do Presidente russo, Vladimir Putin, dentro de "um ou dois anos", porque Moscovo não pode vencer a guerra, analisou hoje o ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky, que se tornou opositor do Kremlin.

"O regime [russo] vai cair. Não será rápido, estamos a falar de um ano ou dois", atentou, referindo-se ao colapso na economia ou a uma revolução interna.

A partir de Londres (Reino Unido), Mikhail Khodorkovsky disse à estação de televisão France 24 que a decisão do chefe de Estado foi "emocional", vinda de alguém que revela sintomas de "paranóia senil".

"É suicídio. Ele não pode vencer a guerra na Ucrânia, mesmo que [os russos] tomem Kiev e Kahrkiv. Isso acelera o seu fim", observou o magnata.

Mikhail Khodorkovsky é há muito tempo o preso político mais notável da Rússia, tendo cumprido pena de 2003 a 2013 por acusações fundamentadas no fato, segundo os seus apoiantes, de fazer oposição a Vladimir Putin.

Antes de ter sido detido, Mikhail Khodorkovsky foi presidente executivo da gigante petrolífera Yukos, encontrando-se com o chefe de Estado russo várias vezes.

De acordo com o empresário, Vladimir Putin planeava, antes da invasão da Ucrânia, permanecer no poder a vida toda, mas cometeu um erro "histórico".

"Ele [Putin] não é um louco completo [...]. Ele tem medo de ser morto. Mas ele não é louco do ponto de vista clínico", indicou o opositor do Kremlin, que garante que depois de duas décadas no poder, cercado por assessores que têm medo de lhe dizer a verdade, o Presidente russo subestimou a extensão da resistência ucraniana.

O empresário ironizou ainda que Vladimir Putin esperava ser "recebido na Ucrânia com flores".