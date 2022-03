Começou a festa do World Cooporate Golf Challenge 2022

Um total de 36 equipas e 72 jogadores foram responsáveis pelo arranque da edição portuguesa de 2022 do World Corporate Golf Challenge, que conta uma vez mais com o DIÁRIO de Noticias como media Partners.

A primeira etapa do circuito, teve lugar no passado dia 19 de Fevereiro, e teve como palco o campo desenhado pelo saudoso Christy O’Connor Jr. do Amendoeira Golf Resort, no concelho de Silves.

O vento foi o principal obstáculo dos jogadores que uma vez mais quiseram representar as suas equipas no Mundial de Empresas que, este ano, é organizado em Portugal pela Golf Concept.

Mas nem o vento travou os bons resultados com duas formações a conseguirem ultrapassar os 70 pontos stableford net, enquanto na classificação gross houve um conjunto a chegar aos 68 pontos, realmente um ‘score’ de assinalar.

A equipa da Padaria Trigo Bom encabeçou as duas classificações, com 76 pontos net e 68 gross e mostrou estar mesmo afinada, mas também é preciso reconhecer que são jogadores ‘corporate’ de elite, sobretudo Miguel Heliodoro, que apresenta um louvável handicap de 2,0. O seu parceiro, Vítor António, também é ‘single digit’ com 6,0.

Embora os bons jogadores refiram-se sempre – e bem – ao resultado gross, no WCGC Portugal é o net que prevalece e é essa a classificação que dita o estatuto de campeão de cada um dos torneios de apuramento para a Final Nacional, que este ano irá disputar-se no palco do Open de Portugal, o Royal Óbidos Golf & Spa, no dia 16 de Julho.

Assim sendo, foram os 38 pontos net somados por cada um dos jogadores da equipa campeã que permitiram à Padaria Trigo Bom vencer com 6 pontos de vantagem sobre a formação da Nicola, constituída por Nuno Grande e José Rolim, cada um com 35 pontos.

Os resultados das oito equipas que passaram à Final Nacional foram os seguintes e começamos pela classificação net:

1.º Padaria Trigo Bom, 76 pontos (com Vítor António e Miguel Heliodoro);

2.º Nicola, 70 (Nuno Grade e José Miguel Rolim);

4.º Aradepinta, 66 (Nuno Faustino e Francisco Faustino);

5.º Oficina Vítor Pomba, 64 (João Gomes e Vítor Pomba).

Na classificação gross, surge como primeiro apuramento o da ASP Advogados, que foi 2.ª gross e 3.ª net e deve salientar-se que um dos jogadores desta equipa, Lourenço Mestre, foi também o vencedor do prémio da bola mais perto da bandeira, no buraco 17, patrocinado pela Bee Engineering.

As equipas apuradas pela classificação gross foram as seguintes:

2.º ASP Advogados, 55 pontos (André Santos Pereira e Lourenço Mestre);

5.º PC Férias, 49 (Pedro Silvestre e Luís Filipe Luís);

6.º Beloura Car, 48 (Carlos Poucochinho e Manuel Batista);

7.º Capítulo Prateado, 48 (António Machado e José Nazareth Francisco).

A próxima etapa de qualificação do 23.º WCGC Portugal 2022 decorrerá a 30 de Abril na Madeira, no campo do Clube de Golf do Santo da Serra.

Deixamos aqui as classificações finais do primeiro torneio de 2022.