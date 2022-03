Mais dois internados com covid-19 na Madeira

Ontem, estavam internadas, na Madeira, 78 pessoas infectadas com covid-19, mais duas do que no dia anterior, indica o mais recente 'Boletim Internamento' do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), que se reporta ao dia 3 de Março.

A Região mantém 203 óbitos associados à doença e, tal como no dia anterior, não há doentes internados na unidade de cuidados intensivos.

De referir que a maioria dos internados tem mais de 65 anos (44). Não obstante, o número de doentes menores de 18 anos continua a crescer. São agora sete as pessoas deste grupo etário a necessitar de internamento, mais uma do que no dia anterior. Os restantes doentes (27) têm entre 18 e 65 anos.