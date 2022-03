Igualdade de Género motiva seminário no ISAL

O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL organizou, a 9 de Março, um seminário subordinado ao tema 'Dia Internacional da Mulher/ Igualdade de Género'.

A iniciativa que decorreu no auditório daquela instituição de ensino superior, contou com a intervenção de três oradoras, a saber, Cristina Pedra, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Mariana Bettencourt, directora de Serviços de Igualdade e Cidadania e Sancha de Campanella, na qualidade de vogal da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, além de vice-directora-geral do ISAL.

Em comunicado, o ISAL refere que, na abertura da sessão, Sancha de Campanella teve a oportunidade de partilhar, além da sua experiência pessoal, dados da investigação sobre a Mulher nas lideranças e no ensino superior.

A vice-directora geral do ISAL vincou que, ainda falta a “efectivação dos direitos consagrados constitucionalmente”. A vice-directora-geral do ISAL, destaca o sucesso da iniciativa, referindo que, “o evento alcançou os resultados almejados, colhendo a receptividade do auditório, cheio e participativo” .

A também organizadora do evento, Campanella, destaca que a iniciativa debruçou-se “sobre o exemplo de mulheres que exercem cargos de liderança e decisão, revelando uma experiência profissional e um percurso premiado pelo êxito”. “As oradoras que compuseram este “painel de luxo”, falaram na primeira pessoa despertando o interesse do público'', refere a organizadora e anfitriã.

Já Mariana Bettencourt, diretora de Serviços de Igualdade e Cidadania, realizou uma apresentação, dando conta dos dados estatísticos que revelam a predominância de mulheres engenheiras e cientistas na Região, revelando o contributo da educação e formação para a emancipação social e efectivação dos direitos humanos, nomeadamente a Igualdade de Género. A oradora documentou os objectivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, destacando que um desses objectivos requeridos é a “Igualdade de Género”.

A intervenção da vice-presidente da edilidade, Cristina Pedra concluiu o seminário, proferindo uma alocução, sobre a perspectiva histórica e contemporânea dos direitos humanos e da igualdade de género, destacando “o legado de tantas mulheres que marcaram (e marcam) a história”, nomeadamente, “Marie Curie, Joana d’Arc, Frida Kahlo, Margaret Thatcher, Madre Teresa de Calcutá, Sophia de Mello Breyner, Simone Veil, entre tantas outras”. A oradora destacou no discurso, que, “sabemos que historicamente foi um longo percurso - os direitos humanos - e, infelizmente, nos nossos dias, há Estados que permitem a mutilação sexual feminina, casamentos arranjados, proibição de acesso à educação.” A oradora alertou ainda que, “é inaceitável qualquer discriminação do Ser Humano, logo da mulher, do homem e de qualquer membro da comunidade LGBTI”.