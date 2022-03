UMAR reivindica "igualdade de direitos e oportunidade para as mulheres"

Neste Dia Internacional da Mulher a UMAR Madeira saiu à rua para distribuir o seu manifesto, "com algumas reivindicações no que diz respeito à igualdade de direitos e oportunidade para as mulheres".

"No mundo ainda existe muita desigualdade e muitos direitos não cumpridos e as mulheres passam ainda por muitas dificuldades", realçou Joana Martins, porta-voz da iniciativa de contacto com as pessoas.

A UMAR defende “Nem menos nem mais direitos iguais”, para a sensibilização da importância da igualdade de direitos e de oportunidades entre mulheres e homens.