PSI20 fecha a subir 2,35% com BCP a liderar novamente as subidas

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 2,35% para 5.597,13 pontos, com o BCP em destaque ao avançar 6,24%, numa sessão marcada pela forte recuperação das principais praças europeias.

Das 19 cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, 13 ficaram em alta, cinco em baixa e a Pharol manteve-se inalterada nos 0,08 euros.

O BCP liderou as subidas com uma subida de 6,24% para 0,14 euros, enquanto a Galp foi a que mais perdeu, recuando 4,79% para 10,94 euros.

Nas maiores subidas, os CTT e a Altri subiram ambos 6,17% para 4,30 e 5,51 euros, respetivamente, seguidos pela Navigator (4,81% para 3,09 euros), Jerónimo Martins (3,82% para 19,42 euros) e Sonae SGPS (3,67% para 0,98 euros).

Com valorizações acima dos 2,00% encerraram também a EDP (3,28% para 4,41 euros), a Mota-Engil (3,09% para 1,27 euros), a EDP Renováveis (2,48% para 23,18 euros) e a NOS (2,08% para 3,43 euros).

Entre as restantes cotadas que registaram subidas mais moderadas, a Corticeira Amorim avançou 1,18% para 9,40 euros, a REN somou 0,95% para 2,65 euros e a Semapa subiu 0,37% para 10,94 euros.

Nas descidas, atrás da Galp a Novabase caiu 1,60% para 4,91 euros, a Ibersol perdeu 0,78% para 5,08 euros, a Ramada cedeu 0,56% para 7,06 euros e a Greenvolt desvalorizou 0,33% para 6,09 euros.

As principais bolsas europeias terminaram com grandes avanços. Frankfurt subiu 7,92%, Paris 7,13%, Milão 6,94%, Madrid 4,88% e Londres 2,79%, num dia em que Wall Street começou no 'verde' e o petróleo baixou.