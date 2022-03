JPP quer ouvir Rita Andrade no parlamento

O JPP dará entrada de um pedido de audição parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira, no sentido de ouvir a secretaria regional da Inclusão e da Cidadania, Rita Andrade.

Segundo o presidente do grupo parlamentar, Élvio Sousa, em causa estão "movimentações por parte do executivo da coligação PSD/CDS para a alegada privatização de lares públicos, tal como o Lar da Bela Vista".

Élvio Sousa diz que o JPP tem acompanhado as dificuldades sentidas nestes estabelecimentos, nomeadamente a falta de recursos humanos, tendo sido constantes as reuniões com vários trabalhadores e familiares dos utentes.

Ontem, teve lugar uma reunião entre o JPP e uma delegação de trabalhadores que manifestaram a sua inquietação face à suposta intenção do Governo Regional, tendo em vista a privatização do sector.

O JPP quer que a secretária da tutela venha esclarecer esta situação no parlamento regional e reitera a importância de valorizar os trabalhadores, os equipamentos, as próprias infraestruturas residenciais e os serviços prestados aos utentes.

Mais uma vez, e mantendo a constante luta do grupo parlamentar do JPP, referiu que "é imprescindível reforçar o número de profissionais nos lares de idosos, assegurando condições dignas e justas de trabalho na rede de equipamentos sociais de gestão pública de apoio aos idosos".