Combustíveis na Madeira são "muito mais" baratos do que no resto do País

A Madeira acompanha a medida aplicada pelo Governo da República de forma a esbater a subida no preço dos combustíveis. Na prática, a Região vai continuar a mexer no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) – uma medida que permite cortar até 30% face aos valores que estão a ser cobrados nas gasolineiras em Portugal continental.

O tecto máximo para a redução do ISP está estabelecido em 30% à conta da Lei das Finanças Regionais. Este valor encontra-se "muito perto" do limite, conforme precisou o secretário regional da Economia, Rui Barreto, indicando que a Madeira já mexeu neste imposto "por cinco vezes nos últimos sete anos", sendo que uma dessas alterações foi promovida no corrente ano.

Esta semana, na Região, o preço da gasolina é 24 cêntimos mais barato ao litro do que no continente. No gasóleo, essa diferença é ainda maior, ou seja, 38 cêntimos ao litro. Estamos a falar de diferenciais no preço da gasolina de 12% e no caso do gasóleo de menos 19% face àquilo que é aplicado a nível nacional. Isto deve-se também porque o Governo Regional tem vindo a reduzir, dentro da margem legal, o ISP. Rui Barreto, secretário regional da Economia

Rui Barreto recorreu ainda aos dados estatísticos para "relembrar que o preço dos combustíveis tem vindo a subir desde o início da pandemia", ou seja, em Março de 2020 "um barril de petróleo custava 30 dólares e ontem bateu os 130 dólares".

Havendo "folga" o Governo baixará o ISP até ao limite “para compensar a escalada de preços nos mercados internacionais”.