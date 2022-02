A manchete do DIÁRIO desta quarta-feira revela que a emissão de energia eólica atinge máximo histórico. Peso das fontes renováveis, como a energia hídrica, fotovoltaica e resíduos sólidos urbanos, alcançou, no ano passado, o maior valor percentual dos últimos 14 anos.

Outros temas em destaque na primeira página:

Mais consultas, internamentos e cirurgias. SESARAM ultrapassou, no ano passado, números registados em 2019. Actos assistenciais tiveram um aumento de 33% face a 2020.

Ciberataque à Vodafone afectou particulares. Serviços públicos da Região poupados

Funchal com videovigilância ainda este ano.

Orquestra Clássica presente na Temporada Cruzada França-Portugal.

Mas há mais assuntos para ler na edição impressa do seu DIÁRIO de Notícias. Pode também acompanhar toda a actualidade informativa, ao longo do dia, através do www.dnoticias.pt e nas redes sociais.