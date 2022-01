Colisão deixa motociclista ferido no Funchal

Um carro e uma moto colidiram, na noite deste sábado, por volta das 21h30, na Rua do Campo do Marítimo, no Funchal.

Na sequência do embate o motociclista foi projectado e sofreu diversas escoriações no corpo.

O rapaz, de 25 anos, foi imobilizado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e transportado de ambulância para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.