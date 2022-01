Madeira com mais duas mortes e 766 novos casos de covid-19

A Madeira regista hoje, dia 31 de Janeiro, duas mortes e 766 novos casos de infecção por covid-19, indica a Direcção Regional da Saúde (DRS) no seu boletim epidemiológico.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, as vítimas mortais correspondem a um homem com 73 anos, vacinado, e uma mulher com 87 anos, não vacinada. Ambos com comorbilidades associadas.

A RAM eleva assim para 164 os óbitos associados à doença.

Madeira regista mais duas mortes associadas à covid-19 A Região Autónoma da Madeira registou hoje, dia 31 de Janeiro mais duas mortes associadas à covid-19, revelou o Gabinete do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil.

Quanto aos novos positivos, trata-se de 18 casos importados e de 748 casos de transmissão local.

A Região contabiliza assim, segundo a DRS, 64.718 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Destes 57.494 são casos recuperados, 1.189 dos quais registados esta segunda-feira.

São 7.060 os casos activos (dos quais 193 são casos importados e 6.867 são de transmissão local).

Há 83 pessoas que se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, quatro das quais na Unidade de Cuidados Intensivos. Outras 14 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 546 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde.