Aviso de vento forte no mar até às 18 horas desta quarta-feira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização ao aviso de vento forte no mar, prolongando-o até às 18 horas desta quarta-feira, dia 2 de Fevereiro.

Por esse motivo, recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

Vento: Leste Fresco a Muito Fresco, por vezes Forte até final do dia, rodando para SE durante a noite e diminuindo Bonançoso a Moderado, por vezes Fresco.

Visibilidade: Boa a Moderada.

Ondulação Costa Norte Ondas NE 2 a 2,5 M, diminuindo para 1,5 a 2 M.

Ondulação: Costa Sul: Ondas SE 1 a 1,5 M, diminuindo para 1 M.