DGS atribui mais 430 casos de covid-19 à Madeira

A Madeira regista hoje, dia 6 de Fevereiro, 430 novos casos de infecção por covid-19, indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS) no seu boletim epidemiológico.

A Região contabiliza assim, segundo a DGS, 67.646 infectados pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim, a RAM soma até à data 170 mortes associadas à doença. O boletim do SESARAM, divulgado há instantes, avançava com 179 óbitos associados à doença.

No que toca ao país foram registados 51 mortes e 31.431 novos casos nas últimas 24 horas.

