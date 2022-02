Madeira recebe mais 35.100 vacinas da Pfizer contra a covid-19

Chegaram hoje (6 de Fevereiro), à Madeira, mais 35.100 vacinas da farmacêutica Pfizer contra a covid-19, informou o SESARAM em nota remetida à imprensa.

O comunicado refere ainda "as vacinas ficam armazenadas no Serviço de Farm​ácia do SESARAM".

De acordo com os dados divulgados, ontem, pelo secretário regional de Saúde, 85% da população em todos os concelhos da Região já tem vacinação completa.

Pedro Ramos falava numa conferência de imprensa convocada para esclarecer algumas dúvidas relacionadas com a última recomendação do executivo madeirense que aliviou as restrições, uma resolução tomada a 30 de Janeiro.

Não vacinados têm de pagar testes para competições desportivas e visitar lares na Madeira Os secretários regionais da Saúde, Educação e Inclusão informaram, esta tarde, em conferência de imprensa, que os cidadãos não vacinados contra a Covid-19 terão de pagar o seu teste semanal para participar em competições desportivas ou para visitar lares ou unidades de cuidados continuados. Já em relação às visitas a doentes nos hospitais, será necessário realizar teste semanal mas o Governo Regional assume os respectivos custos.

O governante indicou ainda que "90% da população está com vacinação iniciada, 89% com vacinação completa e 46% com reforço".

Na faixa etária dos 12 aos 17 anos, 91% dos jovens têm a vacinação iniciada e 89% completa, enquanto 30% das crianças entre os cinco e os 11 anos já começou o processo vacinal e 18% já o completou.

De acordo com os dados hoje anunciados pela Direção-Geral de Saúde (DGS), a Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 67.216 infecções e 170 mortes (menos oito do que as reportadas pelas autoridades regionais de saúde).