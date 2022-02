Pandemia registou esta semana um declínio a nível mundial

A pandemia da doença covid-19 iniciou esta semana um declínio em quase todo o mundo, com a Europa a registar uma situação estável, após três meses e meio desta nova vaga, segundo dados oficiais analisados pela agência France-Presse.

Estes são os desenvolvimentos semanais mais significativos, salvaguardando a agência de notícias francesa (AFP) que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real, já que muitos países não têm dados credíveis, e que as comparações entre países devem ser cautelosas, porque as políticas de testagem diferem de um país para outro.

No que diz respeito às estatísticas por país, a análise inclui apenas os que têm pelo menos 500.000 habitantes e cuja taxa de incidência ultrapassa os 50 casos semanais por 100.000 habitantes.

Os principais dados analisados pela AFP:

Mais de três milhões de casos diários

Com 3,03 milhões de infeções diárias registadas no mundo, o indicador cai pela primeira vez (-10% em relação à semana anterior) após 15 semanas consecutivas de aumentos, segundo a AFP com base em dados comunicados até esta quinta-feira.

Quase todas as regiões do mundo recuaram

Esta semana, a maioria das regiões do mundo está a ver a sua situação melhorar. É o caso dos Estados Unidos e Canadá (-38%), África (-21%), Ásia (-16%), América Latina e Caraíbas (-13%) e Médio Oriente (-4%).

Na Europa a situação é quase estável (+1%) e na Oceânia o aumento acentuado das infeções esta semana (+78%) deve-se inteiramente a um aumento na Austrália, sem o qual os casos diários descem cerca de 10%.

Principais aumentos

O Irão é o país com maior aceleração na última semana (+233%) em relação à semana anterior, com 27.200 novos casos diários.

Seguiram-se as Ilhas Salomão (+138%, registando 200 casos), a Arménia (+137%, 3.000 casos), o Azerbaijão (+133%, com 4.700) e a Coreia do Sul (+100%, contando 18.500).

Principais declínios

A República Dominicana foi esta semana o país com maior queda de contágios semanal (-65%, com 1.300), à frente do Nepal (-55%, com 3.300), Argentina (-51%, com 44.000), Jamaica (-50%, com 400) e Marrocos (-49%, com 3.100).

Maior número de novas infecções

Os Estados Unidos continuaram a ser o país com maior número de novas infeções em termos absolutos esta semana, apesar do forte declínio (362.800 casos diários, -39%), à frente da França (289.200, -20%) e da Índia (204.500, -33%).

Em proporção da população, o país com mais casos esta semana foi a Dinamarca (5.337 por 100.000 habitantes), à frente da Eslovénia (5.112), Israel (4.497), Geórgia (3.508) e Portugal (3.455).

Mortes a aumentar em termos globais

O número de mortes diárias aumentou acentuadamente pela quarta semana consecutiva a nível mundial (+16%), com 10.507 mortes por dia.

Mas enquanto nesta vaga, em que a variante Ómicron do novo coronavírus que causa a covid-19 se registaram no auge quatro vezes mais infeções diárias do que no auge das vagas anteriores, as mortes diárias continuam a ser muito inferiores ao recorde verificado em janeiro de 2021, quando rondaram as 15.000.

Os Estados Unidos têm o maior número absoluto de mortes diárias, 2.576 esta semana, à frente da Índia (1.040) e do Brasil (702).

Em proporção da população, o país com mais mortes na última semana foi novamente a Bósnia-Herzegovina (11 mortes por 100.000 habitantes), à frente da Croácia (8,9 mortes por 100.000 habitantes), da Macedónia do Norte (8,7), da República de Montenegro e da Bulgária (8,0 mortes por 100.000 habitantes cada um).