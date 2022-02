“As medidas colocadas no terreno pela ‘Confiança’ são aquelas que se mantêm”

A Coligação Confiança está preocupada com o aumento da insegurança e da criminalidade na cidade do Funchal. Isso mesmo manifestou ontem Miguel Silva Gouveia, na habitual reunião de câmara do Funchal. Uma situação tornada ainda mais visível na quarta-feira, nomeadamente com a morte de uma pessoa em situação de sem-abrigo à porta do Mercado dos Lavradores.

“Questionamos o que este Executivo pretende fazer, uma vez que foi uma das situações elencadas na altura da campanha eleitoral, e aquilo que constatamos é que as medidas colocadas no terreno pela Coligação Confiança são aquelas que se mantêm”, apontou o vereador.

A questão da Polícia Municipal voltou à baila, com a Confiança a acusar o novo Executivo de não entender a importância da medida, para a segurança dos munícipes ao canalizar mais recursos da Polícia de Segurança Pública para a acção no terreno. “Infelizmente foi um projecto que foi deixado cair”, ao mesmo tempo que ainda não avançou o sistema de videovigilância.

A proposta para a transmissão pública das reuniões de câmara foi chumbada. “Uma manifesta falta de compromisso para com a transparência”, sublinhou Miguel Silva Gouveia.