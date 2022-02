Câmara da Ponta do Sol quer “salvaguardar o património histórico edificado no concelho”

O executivo camarário da Ponta do Sol visitou esta terça-feira, 1 de Fevereiro, as obras de requalificação em curso na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, nos Canhas, uma intervenção apoiada em 80 mil euros pela autarquia e que prevê estar concluída antes do Verão.

Na ocasião, a presidente da autarquia Célia Pessegueiro sublinhou a importância de “salvaguardar o património histórico edificado no concelho”, com o propósito de “manter vivas as tradições e história" num legado que o município pretende deixar às gerações mais novas.

A Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade, localizada na Estrada da Igreja da Piedade, nos Canhas, construída em 1756, é classificada como sendo um imóvel de valor concelhio, pelo que a sua recuperação e conservação assumiu um carácter primordial de interesse público e, como tal, municipal.

A autarquia lembra que o adro se encontrava com várias deteriorações visíveis no pavimento de calhau rolado, nos mastros para bandeirolas, nos bancos de jardim, nas floreiras, entre outros, bem como na débil rede de escoamento de águas. Reforçando que o mau estado de conservação do piso tornava-o perigoso, podendo pôr em causa a integridade física dos visitantes. Atendendo à componente histórica da Igreja, bem como à devoção e visita de inúmeros fiéis, a conservação do adro "assume-se como importante obra para a freguesia dos Canhas, por forma a poder ser utilizada em segurança”, sublinha Célia Pessegueiro.

A autarca destaca também o papel da igreja na promoção e organização de várias festividades, contribuindo para “a divulgação da cultura e património da Ponta do Sol”, além de dinamizarem, colateralmente, o turismo e a economia local.

Célia Pessegueiro conclui que “a Câmara Municipal da Ponta do Sol continuará a apoiar as actividades de interesse para o Município, assumido um papel interventivo no apoio às instituições que desenvolvam actividades promotoras ou valorizadoras do património, considerando-as parceiras determinantes na concretização dos seus objectivos”.

A visita contou com a presença e acompanhamento do pároco Humberto Mendonça.