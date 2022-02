Bloco de Esquerda quer mais habitação social para pôr fim à especulação imobiliária na Madeira

"O preço da habitação na Madeira é um absurdo", atira o Bloco de Esquerda numa nota enviada às redações esta manhã. "É incomportável para as famílias madeirenses e portosantenses e, certamente, não é com aumentos salariais de 0,9%, já completamente engolidos pelo aumento dos preços dos bens e serviços essenciais, que mudamos alguma coisa", garante.

E continua: "Ainda ontem dava-se conta que a Região regista o 2.º maior aumento a nível nacional do preço do arrendamento. Somos uma das zonas do país onde comprar casa é cada vez mais só para ricos. O Banco de Portugal recomenda aos bancos a redução dos prazos do crédito habitação."

Assim, diz o BE coordenado por Dina Letra, "o aumento especulativo dos preços das casas, seja para aquisição seja para arrendamento, é uma das grandes preocupações do Bloco de Esquerda que defende o direito à habitação como um dos princípios fundamentais da nossa constituição e promove a igualdade social", defendendo "uma maior regulação do sector, que está completamente entregue à especulação das imobiliárias", acusa.

Em seu entender, "é fundamental acabar com os vistos Gold, que só favorecem esta especulação, com a agravante de, na Região, estarmos a perder terrenos agrícolas fundamentais para o futuro de alguns sectores da economia regional", lamenta. "O Bloco de Esquerda defende também que é urgente a construção de habitação social para atenuar o flagelo social de milhares de famílias que vivem em habitações indignas, bem como promover a construção e a disponibilização de habitação a preços controlados que permitirá que as famílias mais jovens ou que queiram constituir família possam adquirir a sua habitação", propõe.

Conclui, garantindo que farão chegar as "propostas junto do poder autárquico que tem um papel determinante no licenciamento da habitação".