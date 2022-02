PS-M está “organizado e motivado” para as próximas eleições

Paulo Cafôfo realça a responsabilidade assumida no rescaldo dos resultados das eleições autárquicas em assegurar a tranquilidade necessária para a transição pacífica de liderança no partido. Declarações proferidas no âmbito da sua intervenção na reunião da Comissão Política do Partido Socialista-Madeira, desta sexta-feira, a última antes do Congresso, realizada no Casino Park Hotel.

Depois de demitir-se das suas funções na noite de 26 de Setembro, Paulo Cafôfo quis assegurar o período de transição até às eleições directas, "o que tem permitindo ao partido reorganizar-se, tendo sido esse fator determinante para os objectivos cumpridos no acto eleitoral extraordinário das eleições legislativas", onde o PS Madeira manteve o número de mandatos na Assembleia da República.

Paulo Cafôfo sublinhou a decisão tomada de colocar como prioridade a reorganização e mobilização de todo o partido para as Eleições Legislativas, um objectivo crucial e que relevou para um segundo momento no calendário as eleições internas, assumindo o próprio a liderança de todo este processo. O presidente demissionário entende que "se demonstrou ser a estratégia mais acertada para garantir a tranquilidade necessária para um bom resultado eleitoral."

A minha liderança do PS Madeira fez-se num período desafiante da actividade política, sempre em período de pandemia. Atravessou duas eleições em contextos diferentes nas quais aumentámos a votação absoluta em número de votos nas autárquicas, embora não atingindo integralmente os objetivos a que me propus, e mantivemos o número de deputados na República, dividindo os mandatos com os partidos que suportam o governo, que avançaram para este último ato eleitoral coligados, o que representou um acréscimo de dificuldade. Paulo Cafôfo



O presidente reforça que deixa o partido "estável" e com a serenidade necessária para encarar os próximos desafios e ciclo político, afirmando que: “O PS Madeira está com a casa arrumada com critério, organizado e mobilizado.” Em jeito de balanço, recupera que, no âmbito do exercício das suas funções e competências, sempre promoveu o "diálogo interno e a coesão de todos em torno da causa maior que é o Partido Socialista e os nossos ideais.”

E se fui eleito na mais expressiva e consensual votação de que há memória no partido, acredito também que essa expressão e consenso sobre o meu mandato que agora está prestes a terminar se mantém inalterado porque sempre dei de mim tudo para que o partido siga um rumo de crescimento e afirmação como alternativa de governo para a Madeira.

Paulo Cafôfo

Olhando para o resultado nacional saído das legislativas, Cafôfo sublinha a evidência de “os portugueses na sua grande maioria terem validado a governação socialista e confiarem em mais quatro anos de governo, o que é demonstrativo da validade da governação do PS, que o PS faz bem ao país e por tal tem o reconhecimento dos portugueses.”

O líder socialista atesta que esta maioria absoluta acontece “num período complexo e depois de seis anos de governo minoritário, sendo habitual algum desgaste governativo, ainda para mais perante os dois últimos anos preenchidos com a maior crise sanitária, económica e social em mais de um século, o que atesta o enorme valor do projeto do PS e do nosso primeiro-ministro António Costa”.

Nunca houve um tabu, sempre fui claro para todos os madeirenses e militantes que não me iria recandidatar à liderança. É uma página que viro na minha vida política, mas tal não implica que não me mantenha presente, que não me mantenha ativo ou interventivo. Paulo Cafôfo

Paulo Cafôfo assegura que o objectivo de ver o PS a liderar um governo na Região será sempre um objectivo de vida, porque: "acredito na validade da nossa política e no contributo que o partido pode dar agora e no futuro para o desenvolvimento da Madeira, para a melhoria da vida de milhares de madeirenses e porto-santenses meus conterrâneos. É isso que me move e desse propósito nunca me desviarei."