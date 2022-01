Líder da JSD reconhece "vitória previsível" do PS e admite "sentimento de frustração"

O líder da JSD e membro da direção nacional Alexandre Poço reconheceu hoje que "tudo indica que o PS será o vencedor" das legislativas, e admitiu um "sentimento de frustração" face à campanha do partido.

Em declarações a alguns órgãos de comunicação social no hotel onde o PSD acompanha a noite eleitoral, Alexandre Poço admitiu um "sentimento agridoce".

"Os resultados ainda são parciais, mas podemos concluir que o PS será, ao que tudo indica, o vencedor destas eleições", afirmou Alexandre Poço, que tem assento por inerência, como líder da JSD, na Comissão Política Nacional de Rui Rio.

Em segundo lugar, o dirigente do PSD, que tem estado na sala onde se reúne o estado maior social-democrata e o próprio presidente Rui Rio, avançou que esta "vitória previsível" do PS se deve "a uma maior deslocação do voto útil à esquerda", até olhando para os resultados projetados para BE e PCP.

"É justo reconhecer que há maior tendência de voto útil à esquerda do que à direita", disse.

No entanto, Alexandre Poço remeteu conclusões finais para quando for conhecida "a composição final do parlamento".

"Ainda temos muito poucos mandatos atribuídos", notou.

Questionado se ainda é cedo para falar sobre o futuro da direção de Rui Rio, Alexandre Poço considerou que "este não é o momento para falar nisso".

"Tive oportunidade de fazer campanha em todos distritos, há uma óbvia frustração de expectativas face ao que assistimos na rua na nossa campanha, mas, no final do dia, o povo é sempre soberano", admitiu.

As projeções dos resultados eleitorais divulgadas por RTP, SIC, TVI e CMTV dão a vitória ao PS nas eleições legislativas de hoje, com entre 36,6% e 42,6% dos votos, seguindo-se o PSD, com entre 26,7% e 32,7%.

De acordo com as projeções, o Chega tem entre 3,8% e 8,5% enquanto a Iniciativa Liberal (IL) entre 3,5% e 8,5%. Bloco de Esquerda pode ter de 2,4% a 7% e a CDU de 2,5% a 6,8%.

