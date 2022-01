BMW X1 Sdrive 16D Pack M: ideal para as próximas viagens

Para quem procura um BMW prático e familiar, esta é a alternativa.

Este BMW X1 Sdrive 16D Pack M, a gasóleo, além de lhe assegurar uma condução absolutamente incrível, permitir-lhe-á viajar com o máximo conforto possível e com moderação de consumos.

Com look desportivo, vem equipado com motor 1.6, com 116 cavalos de potência, caixa manual de 6 velocidades, Pack M interior e exterior, para já não falar dos imensos extras de fábrica, de destacar os sensores de estacionamento frontais e de protecção, a abertura da bagageira eléctrica com sensor, os sensores de luz e chuva, entre outros.

O seu valor comercial é de 26 500 euros, sendo também possível fazer a sua aquisição no Megamotor recorrendo a um financiamento desde 339,11 euros por mês, sem entrada inicial, com direito a garantia de 12 meses por mútuo acordo e também com a possibilidade de recuperação mesmo com dívida*.

Para mais informações contacte o Megamotor!

Megamotor

Contactos: 291934107/913454545 e 913454540

Morada: Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço

Sítio na Internet: http://www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação nem pode ser considerada vinculativa.