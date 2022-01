António Costa agradece confiança no PS que garante "maioria absoluta"

António Costa está a discursar esta noite, num tom obviamente triunfante:

"Esta noite é muito especial para mim, seguramente para todos nós. Depois de seis anos como primeiro-ministro, depois de dois anos de um combate sem precedentes contra uma pandemia, é com muita emoção que assumo esta responsabilidade” António Costa, PS

Aproveitou para agradecer aos membros das mesas de voto, às centenas de cidadãos independentes, às personalidades da cultura, da ciência e do mundo económico e aos sindicalistas, aos membros da Juventude Socialista e do Partido Socialista, e dirigiu ainda um abraço especial a Carlos César, presidente do partido.

“Entre todos os militantes do PS, há um que quero agradecer muito em especial: o nosso director de campanha: Duarte Cordeiro” [E ainda uma palavra especial] a uma simpatizante muito especial que até parecia militante (Fernanda Tadeu, a mulher)" António Costa, PS

“Uma maioria absoluta não é o poder absoluto”

Agradeceu a confiança no PS que garantiu esta maioria absoluta, que não é, segundo Costa, "poder absoluto".

“Devo interpretar esta vitória como um voto de confiança, como uma enorme responsabilidade pessoal, de promover os consensos necessários” António Costa, PS

E tornou a garantir que "uma maioria absoluta não é o poder absoluto. Não é governar sozinho, é uma responsabilidade acrescida. E governar é governar com e para todas e todos os portugueses. Esta maioria será uma maioria de diálogo com todas as forças políticas que representam os portugueses na Assembleia da República”.

E mencionou ainda o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na relação com o futuro Governo da República.

"Manterei sempre um relacionamento institucional com o Presidente da República", adiantou.