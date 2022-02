Machico ajuda famílias carenciadas com Cartões Alimentares

A Câmara Municipal de Machico aprovou esta quinta-feira, 3 de Fevereiro, em reunião de Câmara, a atribuição de cartões de bens alimentares para famílias carenciadas.

Para que esta medida seja implementada, a Câmara Municipal pretende fornecer meios para que as pessoas possam adquirir bens alimentares de primeira necessidade, através da utilização de um cartão recarregável cujo montante irá ser utilizado especifica e unicamente para a aquisição de bens alimentares e/ou essenciais, nas entidades aderentes, sendo o cartão válido por um período de quatro meses. Os cartões serão entregues às famílias carenciadas e já referenciadas pelo município.

A medida, que foi aprovada pelo executivo camarário, com abstenção do PSD, pretende ser uma forma discreta do beneficiário ter acesso aos bens adquiridos nos supermercados aderentes.

O valor carregado nos cartões dependerá da constituição/tipologia de cada agregado familiar.