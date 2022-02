Certificado de Vacinação ou teste negativo para entrar no estádio

De acordo com as novas normas determinadas pelo Governo Regional da Madeira (Resolução nº 52/2022) os adeptos do Marítimo e público em geral que queiram assistir ao jogo, deste sábado (15h30) do Marítimo com o Estoril, estão obrigados a apresentar o Certificado Digital de Vacinação completo (três doses) ou o Certificado de Recuperação da Doença. Caso não tenha qualquer um destes certificados, terá de apresentar, à porta do estádio, um teste antigénio negativo ao Covid-19.

O Marítimo volta a colocar junto ao Coreto, em frente à Loja Nike, um centro de testagem a cargo da Workclinic, para quem necessite de o fazer, ao preço unitário de 10 euros. Este centro de testagem vai funcionar no dia do jogo entre as 10h30 e as 16 horas.