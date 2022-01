Evento 'aCORDE 2022' decorre de amanhã até sábado

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação - Direção de Serviços de Educação Artística, no âmbito da comemoração do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, promove o 'aCORDE 2022', evento cultural a decorrer na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), entre os dias 1 e 5 de Fevereiro.

Refira-se que o Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses comemora-se a 4 de Fevereiro (quinta-feira), tendo sido celebrado, pela primeira vez, em 2019, após a deliberação pelo Governo Regional da Madeira, em Fevereiro de 2019, como forma de homenagear Carlos Santos, o autor do livro “Tocares e cantares da ilha”, com a data da sua publicação em 1937.

A definição de um dia específico visa uma maior consciencialização da população sobre a importância de preservação e divulgação daqueles instrumentos, reforçar o turismo cultural e científico-pedagógico, consagrar e salvaguardar a história dos cordofones tradicionais madeirenses, enaltecer e motivar os artistas que criam, executam e compõem para estes instrumentos e defender a sua origem e a dos instrumentos que dele advêm, como o ukulele e o cavaquinho brasileiro.

Assim, a ALRAM acolhe a 5.ª edição desta iniciativa que conta igualmente com o apoio de várias instituições que promovem o ensino e a preservação da história dos cordofones tradicionais madeirenses, nomeadamente, o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, a Associação Musical e Cultural Xarabanda e a AFERAM - Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira.

Esta edição do aCORDE tem início no dia 1 de fevereiro com a abertura da exposição que inclui trabalhos realizados por alunos das escolas do ensino básico e secundário da Região Autónoma da Madeira (RAM), que frequentam a Modalidade Artística de Artes Plásticas. Participam nesta iniciativa 18 escolas, com 54 trabalhos realizados com assemblagens/colagens/pinturas sobre madeira.

Para encerrar o primeiro dia de comemorações, decorrerá um momento musical que será protagonizado por alunos e professores do Conservatório – Escola Profissional de Artes da Madeira, no qual os Cordofones Tradicionais Madeirenses estarão em destaque. Esta cerimónia de abertura contará com a presença do Presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho e do Diretor Regional de Educação, Marco Gomes, entre outras entidades.

O aCORDE 2022 prevê, ainda, a dinamização de diversas atividades - momentos musicais, visitas guiadas aos alunos participantes à ALRAM-, destacando-se o lançamento do primeiro Concurso Regional de Cordofones e a atribuição de um novo prémio na categoria Jovem revelação, cujo critério de seleção do júri assenta na relevância artística apresentada pelos jovens participantes, na qualidade de executante, compositor, editor ou construtor dos Cordofones Tradicionais Madeirenses.

O Salão Nobre da ALRAM, será palco de dois concertos inéditos, um no dia 4 de Fevereiro, às 21h00, que conta com a participação conjunta do grupo Si que Brade, Orquestra de Ponteado, Grupo de Folclore da Casa do Povo de Santana e Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha. Neste dia, e no âmbito da prática instrumental e Cordofones Tradicionais Madeirenses, será ainda entregue uma edição de um livro pela AFERAM (Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira) às escolas dos 2.º e 3.º ciclos da Região Autónoma da Madeira que desenvolvem a prática dos cordofones.

O segundo concerto intitulado aCORDE Erudito decorrerá no dia 5, às 18h00, no qual o músico e professor Pedro Gonçalves fará a estreia do Concertino para Braguinha em Sol menor “Três Lendas de Machico”, uma obra da sua autoria composta para Braguinha e Orquestra de Cordas e interpretada por alunos do Conservatório.

O aCORDE 2022 contará, igualmente, com a presença do músico e professor, Daniel Pereira Cristo, um dos maiores ativistas de instrumentos tradicionais portugueses, que promoverá uma palestra no dia 4 e uma oficina de formação subordinada ao tema “Cordofones Tradicionais Portugueses”.