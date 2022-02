Porto Moniz renova estatuto de 'Município Amigo do Desporto'

O município do Porto Moniz recebeu o galardão que renova o estatuto de ‘Município Amigo do Desporto’, pelas mãos do coordenador nacional do Programa Municípios Amigos do Desporto, Pedro Mortágua Soares, pelo quarto ano consecutivo, anunciou esta quarta-feira o executivo.

Emanuel Câmara não esconde a satisfação em ver o seu município reconhecido nacionalmente pelas boas práticas desportivas promovidas e pelas políticas implementadas pelo seu executivo.

"O Desporto tem sido usado como uma ferramenta essencial para a promoção e dinamização de um concelho que oferece excelentes condições naturais para a prática desportiva, do mar à serra, pelo que este reconhecimento nacional atesta bem a qualidade que o Município de Porto Moniz tem para oferecer", destaca o autarca citado em nota de imprensa.

O programa municipal de actividades físicas para idosos do Município de Porto Moniz - que proporciona, gratuitamente, uma série de actividades destinadas à população idosa, tais como aulas hidroginástica, caminhadas intergeracionais e actuações em eventos públicos - obteve também, por parte dos Municípios Amigos do Desporto, Certificação Nacional de Qualidade, revela ainda o comunicado.

"Hoje vive-se melhor no Porto Moniz, sendo que a atividade sénior direcionada para a população idosa comprova bem a importância que o seu executivo empresta aos munícipes de uma faixa etária mais avançada, e não deixou esquecer que a construção de parques intergeracionais com equipamentos geriátricos em todas as freguesias do Porto Moniz contribuíram muito para a obtenção de mais este reconhecimento nacional", salienta a este respeito o presidente da Câmara.

O galardão 'Município Amigo do Desporto' resulta de um processo de reconhecimento do modelo de intervenção no desenvolvimento desportivo e dos resultados obtidos pelos municípios portugueses. Deste programa fazem parte 142 municípios, entre os quais o Porto Moniz, o Funchal e Câmara de Lobos, na Madeira.