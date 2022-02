Voos já há. E o resto?

Boa noite!

Não há fome que não dê em fartura e de uma assentada o Porto Santo ganha rotas que permitem perspectivar um Verão em cheio. Mérito para quem as negociou e teve a capacidade de convencer as companhias aéreas a apostar num destino que tem tanto de belo, como de imprevisível.

Hoje demos conta do regresso da TAP à ilha, também no próximo mês, após a suspensão das ligações em Outubro do ano passado. Uma aposta assente em frequências semanais numa primeira fase e num voo diário entre Junho e Setembro.

Também a easyJet anunciou, hoje, uma nova rota que liga o Porto ao Porto Santo que fica disponível para viagens a partir de 1 de Maio até ao final de Outubro, com duas frequências semanais, à quinta-feira e ao sábado.

Resolvida a oferta, ou parte desta equação sempre problemática, importa perceber qual será a procura. Mas antes talvez fosse conveniente delinear uma estratégia de promoção coerente com a especificidade do destino e um projecto de trabalho que garanta qualidade a quem optar pela descoberta da ilha. De pouco servirá ter aviões e voos de fartura se não houver passageiros ou, mesmo havendo, se no regresso a casa houver desilusão com o tempo, com o serviço ou com o ambiente. Prometer sol, peixe fresco, eficiência e sossego e oferecer sombra, congelados, demoras e ruído é um péssimo cartão de visita.