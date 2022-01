Porto Moniz é concelho com menos casos detectados esta sexta-feira

O Porto Moniz é a localidade da Madeira com menos casos positivos detectados nas últimas 24 horas. Ao todo foram reportadas três novas infecções, esta sexta-feira, no concelho da Costa Norte.

Em sentido inverso, o Funchal (406) acaba por ser o local onde mais positivos foram identificados num universo de 1.011 infectados sinalizados pela Direcção Regional de Saúde (DRS).

1.011 novos casos de Covid-19 na Madeira Há a reportar 1.011 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Madeira - oito importados e 1.003 de transmissão local. Com mais 1.340 casos recuperados a reportar são agora 8.772 os casos activos na Região, indicou a Direcção Regional de Saúde (DRS) no boletim epidemiológico.

Localidade Casos Positivos Funchal 406 Santa Cruz 182 Câmara de Lobos 167 Machico 75 Ribeira Brava 66 Ponta do Sol 31 Santana 26 Calheta 21 São Vicente 19 Porto Santo 7 Porto Moniz 3

*Os números por concelho são provisórios e susceptíveis de alterações.

No total, há ainda 576 casos suspeitos que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde e 4.760 pessoas estão sob vigilância activa após contactos com casos positivos.

Mulher de 85 anos morre com Covid-19 na Madeira Morreu mais uma doente com Covid-19, na Madeira. Tinha 85 anos e estava vacinada, mas apresentava outras comorbilidades associadas. A mulher estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça segundo nota da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil.

Madeira que lamenta hoje mais uma morte associada à Covid-19. Trata-se de uma mulher com 85 anos, vacinada, mas com comorbilidades associadas. Estava internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No que diz respeito aos Testes Rápidos de Antigénio, foram colhidas, até esta sexta-feira, um total cumulativo de 1.766.399 amostras no contexto da operação de testagem massiva da população, que muito em breve deverá sofrer alterações.