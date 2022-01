Porto Moniz canaliza 690 mil euros para 11 instituições

O município do Porto Moniz assinou esta manhã 11 protocolos com outras tantas instituições que prestam apoio e dinamizam actividades no concelho.

Emanuel Câmara, presidente da autarquia, realçou o esforço da edilidade em canalizar uma verba que ascende a 689 mil euros, valor que teve um aumento em cerca de 69 mil euros face a 2021.

Na ocasião, o edil também foi alvo de elogios, nomeadamente por parte da direcção do Sanas justamente pelo facto de ter tido a “visão” e disponibilizar novas infra-estruturas criadas no Porto de Abrigo para acolher os meios materiais e humanos assegurando um dispositivo operacional capaz de intervir com rapidez em acções de socorro na costa Norte da ilha.

Para mais tarde ficam eventuais apoios para a realização de eventos desportivos ou culturais que venham a efectuados no decorrer do ano mas que a esta altura, face ao actual estado de pandemia não é possível confirmar, explicou.