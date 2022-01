Entre as 8 e as 9h30 deste domingo, 30 de Janeiro, dia de eleições legislativas antecipadas, votaram 344 eleitores no concelho do Porto Moniz.

Por secção, os votos estão distribuídos da seguinte forma:

Achadas da Cruz: 31; Santa 1: 62; Santa 2: 69; Lamaceiros: 28; Porto Moniz: 71; Ribeira da Janela: 31; Seixal: 52.