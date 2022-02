Investimento no hospital "é também uma responsabilidade do Estado"

No final da visita à obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, sublinhou que "se há uma coisa que a pandemia nos veio ensinar é que é importante, muito importante, nós termos os nossos sistemas regionais de saúde devidamente equipados em termos de instalações, equipamentos e recursos humanos sobretudo", apontou.

Acompanhado do seu homólogo madeirense e dos secretários regionais com as tutelas das Obras Públicas e da Saúde, reconheceu ser dever do Estado apoiar estas grandes obras.

"Espero que o Estado cumpra aqui a sua obrigação de ajudar neste investimento, que essa é também uma responsabilidade do Estado".

Aproveitou ainda para prestar homenagem de reconhecimento aos profissionais de saúde, "sobretudo aos que têm estado na primeira linha do combate à pandemia".